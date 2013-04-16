美国个股：赛维LDK太阳能债务部分违约，与两家债权人达成解决方案

该公司表示，通过私下谈判已经与两家债券持有人达成解决方案，这两家债权人共持有1,650万美元债券，票面利率为4.75% 。赛维将用现金偿还部分债务。该公司表示，已经同上述债权人磋商通过贷款偿还剩余债务。