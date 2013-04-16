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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 18:10 BJT

美国个股：赛维LDK太阳能债务部分违约，与两家债权人达成解决方案

路透4月16日 - 江西赛维LDK太阳能 周一对2,400万美元到期债务部分违约，此时距离同业尚德电力 的5.41亿美元债务违约不到一个月。

该公司表示，通过私下谈判已经与两家债券持有人达成解决方案，这两家债权人共持有1,650万美元债券，票面利率为4.75% 。赛维将用现金偿还部分债务。该公司表示，已经同上述债权人磋商通过贷款偿还剩余债务。

目前还不清楚赛维向这两家债权人偿还了多少债务。

过去两年来，中资太阳能公司通过大规模举债来扩大产能，最终导致供应过剩，使太阳能电池板价格大幅下跌。

赛维表示愿意与其他债权人磋商解决办法。

路透尚未获得该公司进一步置评。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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