美国个股：赛维LDK太阳能债务部分违约，与两家债权人达成解决方案

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月16日 - 江西赛维LDK太阳能 周一对2,400万美元到期债务部分违约，此时距离同业尚德电力 的5.41亿美元债务违约不到一个月。
该公司表示，通过私下谈判已经与两家债券持有人达成解决方案，这两家债权人共持有1,650万美元债券，票面利率为4.75% 。赛维将用现金偿还部分债务。该公司表示，已经同上述债权人磋商通过贷款偿还剩余债务。
目前还不清楚赛维向这两家债权人偿还了多少债务。
过去两年来，中资太阳能公司通过大规模举债来扩大产能，最终导致供应过剩，使太阳能电池板价格大幅下跌。
赛维表示愿意与其他债权人磋商解决办法。
路透尚未获得该公司进一步置评。(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。