《阳歌专栏》中国拯救赛维LDK举动 与未提供不公补贴说法相左

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。
**海通证券推迟IPO 2011以市场疲弱状态落幕**
2011年很有可能作为我近期记忆中，对於股票首次公开发行（IPO）来说极为大起大落的一年而落幕。
海通证券(600837.SS)推迟港股IPO，意味着今年年初IPO势头强劲过後，下半年市场弥漫着黯淡情绪。外国媒体报导称，因为市场环境变化，A股已上市的海通证券决定，推迟集资规模高达17亿美元的H股IPO。
近期各公司的IPO计划不是推迟，就是结果惨淡。中信证券(600030.SS)(6030.HK)已被迫缩小融资规模，但仍在市场情绪不佳的情况下推进。尽管中信证券为国内最大券商，但较9月IPO发行价，其股价已挫跌3%。
迅雷和盛大文学（Cloudary）等的较小规模上市计划，也因为市况欠佳而叫停。这些准备赴美上市的中小企业受到冲击，不仅因为经济大环境疲弱，也出於继年初一系列中国公司会计丑闻之後，美国对中国企业会计惯例的担忧。
今年上市的公司，几乎都未能使市场安心。人人网(RENN.N)5月上市，目前股价约为发行价的四分之一；土豆网TUDO.O在8月市况已显疲弱状态时上市，尽管公司发布的第三季度财报的盈利状况出人意料，但其股价较发行价也已跌去逾一半。
毫无疑问，信任危机及大环境黯淡，是赴美上市中国企业股价大跌的原因。这也显示出，投资者信心是周期性的，我预计，投资者明年某时会再度看好中资股，很可能是在二季度前後，届时海通证券、甚至盛大文学或迅雷等将再度尝试IPO。与此同时，有闲钱的大胆投资者若现在买进，或将在股票下次上涨时获得不错的收益。
一句话：海通证券推迟港股IPO，反映出IPO市况欠佳，但这种情况可能即将探底，明年二季度前後，投资者对中资股的信心有望提升。
**中国拯救赛维LDK举动 与未提供不公补贴说法相左**
中国若想让世界和美国相信，没有不公平地补贴太阳能面板制造商，那麽它近期的所作所为就甚为怪异。近期一系列的高调行动，似乎在向世界传递相反的信息。
最新的一个举动是，中国投资者购买了30亿元（约5亿美元）赛维LDK< LDK.N>的短期票据，票面利率仅为6.8%，这些投资者可能主要是地方政府或金融机构。对报告第三季度巨亏1.15亿美元的赛维LDK而言，这样的利率非常划算，其年初面向全球投资者发行的其他债券，目前报价约为50美分。
当然，这一切还显示，尽管面对美国的反倾销调查，中国政府极力否认对其太阳能企业提供不公平的扶持，赛维LDK依然能够以非常划算的利率，向中国政府或政府支持的机构借钱。美国的反倾销调查，可能导致中国太阳能面板制造商被课征惩罚性关税。
类似自相矛盾的做法此前也曾出现过，其中包括风能设备制造商明阳风电MY.N的例子，该公司10月称，政府将向其提供50亿美元融资，支持其扩大国内外市场销售；此外还包括，一位政府高官11月宣布，将发起一项新运动，帮助发展中国家建立新太阳能发电厂。
我怀疑，中国中央和地方政府的这些举动，更是对於中国强力支持其太阳能产业这一长期事实的反映，而非有意激怒美国政府。只不过中国现在难以改变行事方式。
不论原因如何，中国政府要想解决与美国的太阳能贸易纠纷，就需要叫停此类行动，甚至采取一两个相反的举动，比如，让赛维LDK这样的弱势太阳能企业自生自灭。
一句话：政府拯救赛维LDK的最新举动，凸显中国仍在继续扶持太阳能行业，破坏其并未对该行业提供不公平补贴这一说法的可信度。（完）编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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