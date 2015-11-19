中国光伏企业赛维LDK国内四家子公司启动破产重整

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月19日 - 中国大型光伏龙头企业--赛维LDK(LDKYQ.PK)周三晚间宣布，江西省新余市中级法院已受理新余城投公司及赣西供电公司申请，赛维LDK四家子公司进入破产重整程序。
这次重整涉及的四家子公司为江西赛维LDK高科技有限公司、赛维LDK高科技（新余）有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司及江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司，申请人新余城投公司、赣西供电公司分别以这四家子公司拖欠借款、代垫工程款和电费到期不能清偿为由，向法院申请破产重整。
这次重整是赛维LDK去年完成海外债务重整，化解7亿美元海外债务后，对国内债务的一次重整。
赛维LDK董事长、总裁兼首席执行官（CEO）刘志斌称，此次破产重整，是赛维LDK在全面恢复生产经营后，主动适应市场，彻底走出困境的一个重要举措，其目的在于寻找一个让各方都能接受的方案，化解债务。重整后，赛维LDK的债务将得到整体解决。
据新华网报导，赛维LDK新闻发言人彭少敏表示，这次破产重整不会影响到公司各事业部的生产运营。目前，赛维LDK的生产已全面恢复。今年前10月，公司各项业务收入同比均有增长，并实现正现金流，其中硅片日产量达160万片，接近历史最高水平，硅料生产通过去年的技术改造后，产量、质量均大幅提升，生产成本大幅降低，市场竞争力明显增强。
赛维LDK成立于2005年，短短几年发展成为世界最大的光伏企业之一。但近年来，受全球经济下行和欧美反倾销反补贴调查等影响，扩张过快的赛维LDK陷入发展困境，债台高筑。2007年6月在美国纽约交易所上市，之后因债务危机退市并转至美国场外交易市场PINK市场交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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