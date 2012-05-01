江西赛维称今年将裁员5千人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透4月30日---光伏(太阳能)产品制造商江西赛维LDK太阳能LDK.N表示,今年将裁员超过5,000人.光伏产业正面临价格严重下滑困境,利润率大减,数家公司甚至已经破产.
江西赛维公布疲弱财报及黯淡财测之後,其股价在纽约证交所盘中跌至六个月低点2.55美元,但最後逆转跌势,收高7%至3.18美元.
该公司首席财务官赖坤生在公布业绩後的电话会议上表示,该公司今年已裁减超过20%员工至19,195人.
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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