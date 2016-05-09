乐视网以股份及现金共98亿元收购乐视影业 配套融资50亿

路透上海5月9日 - 停牌已半年的中国知名视频网站--乐视网(300104.SZ)上周六公告称，拟定向增发股份及现金结合的方式收购关联公司乐视影业100%股权，标的资产对价为98亿元人民币，同时增发股份配套融资不超过50亿元。

乐视网将向乐视控股等43位乐视影业股东增发股份，乐视影业的部分股东还将获得现金对价。此次乐视网共计支付29.79亿元现金，现金支付比例为30.4%；其余对价由增发股份来支付，每股发行价为41.37元。

乐视控股为乐视网第一大股东贾跃亭的控股子公司，其持有乐视影业75%股权，乐视影业股东名单中还出现多位国内影视明星和导演，包括知名导演张艺谋及孙红雷、孙俪、黄晓明和李小璐等。

乐视网还计划向不超过五名特定投资者增发股份，增发价格将按以下两个原则之一进行询价，即不低于发行期首日前一个交易日的均价；发行首日前一个交易日或前20日交易日均价的90%-100%。募集资金用于支付现金对价、补充公司流动资金、标的公司投拍电影和生态自制剧等。

乐视控股等部分股东承诺乐视影业2016-2018年净利将不低于5.2亿元、7.3亿元和10.4亿元，若在这三年内任一年未能实现承诺利润，这些股东将以股份及现金方式来补偿。

公告称，乐视影业是国内领先的民营电影公司，拥有电影制片、宣传发行、版权运营及商务开发等业务的完整产业链布局。本次收购将有利于增强上市公司影视投资及发行能力，并与乐视网旗下花儿影视形成良好的业务协同，推动内容生产规模的升级。此外，乐视影业储备了丰富的影视版权资源，并购完成后上市公司在版权资源上的领先优势将得到进一步巩固提升。

乐视网自去年12月初开始停牌，因筹划重大资产重组，停牌前该股收报58.8元。因深交所需对本次重组文件事后审核，公司股票暂不复牌。（完）