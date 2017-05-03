专访：勒庞称欧元是一个严重负担 她若掌权或考虑资本管制

路透巴黎5月2日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)表示，如果她在周日的选举中获胜并且在她进行法国退出欧盟的谈判时出现银行挤兑，那么资本管制是政策选项之一，但她强调未必会需要这样做。

对于弃用欧元这一多数选民都不赞成的举措，勒庞在之前数日传递出的讯息颇有些混乱，但她在周二的采访中澄清，她希望法国脱离欧元区。

“正相反，欧元没有保护任何人。欧元对物价、就业、我们企业的竞争力而言都是严重的拖累，没有这个统一货币的话，拉动经济会简单得多，”勒庞说。

她指责政治当权派意图“吓唬”选民，不让他们这样想。

勒庞表示，她希望采用另一种较松散的合作来取代欧元，采取欧元前身欧洲货币单位(ECU)这种货币篮子的形式。

她说如果她赢得选举，希望法国人民可以在两年内用上一种本国货币，而且这种货币将与上述货币篮子共存。

尽管国民阵线绝大多数支持者都支持恢复使用法郎，但民调显示，法国四分之三的选民希望继续使用欧元，这是勒庞竞选总统之路上的一个主要障碍。

勒庞上周表示，放弃欧元并不是她的首要经济优先事项，而且在第二轮投票之前，这一条也没有出现在她的竞选传单上。

外界广泛认为，这是为了缓和主流右翼选民的忧虑。她需要他们的支持来获得胜利。但她对路透表示，这是因为“99.999%的法国人非常了解我的立场”。

法国是当今欧盟的创始成员国。许多投资者认为，如果法国退出欧元，将促成欧元的消亡。

在被问及法国最终协商退出欧盟会否导致法国的银行出现挤兑时，勒庞称，“我相信不会出现银行业危机。”

当被追问如果储户真的纷纷去银行取钱，她是否会实施资本管制时，她表示：“如果银行出现挤兑，我们完全可以想象实行几天这样的解决方案，但我告诉你这种情况不会发生。”

勒庞表示，赢得大选后将立即启动与欧盟的协商来拿回国家主权。她说协商内容将包括弃用欧元、恢复对法国边界的管控以及能够独自决定法国立法。(完)