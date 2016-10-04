焦点：铅价涨势恐难以为继 因未见供应实质短缺

2010年1月28日，图为一块含铅的矿石。 REUTERS/David Mercado

路透伦敦10月3日 - 消息人士称，铅价涨势不太可能持续，因为这波涨势是受冶炼厂临时停运及一家业者持有大量库存造成，而不是实货供应长期短缺。

交易所数据显示，一家业者手中已积聚了LME注册仓单铅库存的一半。

“我们认为，由于有人掌握着大量仓位，可用仓单紧俏，或许造成了目前的市况，Nyrstar公司的声明加剧了这种情况，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

仓单是LME库存的所有权凭证。

澳洲南部上周三停电，导致Nyrstar(NYR.BR)旗下年产能18.5万吨的Port Pirie铅冶炼厂停产，该公司称，停产将持续两周时间。

在铅需求高峰期停产，催化了铅价的涨势；但分析师指出，空头纷纷回补仓位，加上其他投机客跟着买进，才是最主要的驱动力。

伦敦金属交易所(LME)指标期铅周五一度跳涨4.6%，至每吨2,157美元的16个月高位。周一收盘则下跌1.2%，报每吨2,097美元。

铅主要的用途为制造电池，9月时为LME表现最佳的金属，当月劲扬14%，自1月触及低点迄今涨幅已高达34%。

**空头争相回补**

然而分析师们指出，就在本周以前，许多投资者还预计，继铅锌价格近月来上涨后，铅价将会走跌，但投机客持有的空仓被轧到。

“市场先前预计铅锌价格将连袂下跌，但后来传出停产的消息，”美根美林金属策略师Michael Widmer指出。

LME数据显示，一名市场人士持有39%的10月期货空仓，有两名人士分别持有9%空仓。

Lloyd称，停产对铅市将只产生短暂的影响。

“但我们认为，(炼厂停产)将只会影响5,000吨的铅，或许还没有这么多”她说道。

“我们认为这对市况而言不会特别有利，因为需求状况相当疲软。”

冬天是更换电池的高峰季节，因为极端寒冷的天气通常会引发故障。电池在铅需求中占80%的比例。

Lloyd称，但过去12个月天气温和，导致电池故障情况少于往常。

Widmer对铅市的整体状况也持相同的看法，称铅市供需大体平衡。

“如果铅价持续反弹，那么我会感到意外。在实货市场，没有极度短缺的证据。”(完)