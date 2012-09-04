伊朗若遭以色列袭击 将打击美国基地--黎巴嫩真主党

路透贝鲁特9月3日电（记者 Laila Bassam）----黎巴嫩真主党领袖纳斯鲁拉（Sayyed Hassan Nasrallah）周一称，如果以色列袭击伊朗核设施，即使美军没有参与，伊朗可能也会打击美国在中东的基地。

纳斯鲁拉接受位於贝鲁特的Al Mayadeen电视台采访时称：“回应决定已经做出，而且将会十分强烈。”黎巴嫩真主党是伊朗支持的武装组织。

“回应将不会局限於针对以色列，美国在整个地区的基地也会成为伊朗的打击目标。如果以色列袭击伊朗，美国也将脱不了干系，”他说道，称这是从伊朗官员那里得到的消息。

以色列对伊朗核设施日渐激烈的言论，引发外界猜测该国可能在美国11月大选前袭击伊朗。

纳斯鲁拉称，以色列内部就袭击伊朗存在分歧。“我个人认为，以色列这个敌人至少在接下来几个月或可预见的未来不会对伊朗伊斯兰共和国发动攻击。”

他指出，伊朗被袭将影响本就脆弱的全球经济，也可能让以色列伤亡惨重。

“（以色列总理）内塔尼亚胡和（国防部长）巴拉克夸大好处，但却淡化了损失，”他说，指的是巴拉克预计以色列若袭击伊朗，最多会死亡500人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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