黎巴嫩真主党首次承认获得伊朗支持

路透贝鲁特2月7日电（记者 Laila Bassam）---黎巴嫩真主党领袖纳斯瑞拉（Sayyed Hassan Nasrallah）周二首次承认，其组织获得伊朗的经济和物质支持，但否认听从伊朗的指令。

纳斯瑞拉称，真主党之前只承认获得伊朗的政治和精神支持，是因为其不希望“令我们的伊朗兄弟尴尬”，但现已改变政策，因为伊朗领导层已公开表示其对真主党的支持。

纳斯瑞拉在纪念先知穆罕默德诞辰的演讲中对支持者称，“是的，自1982年以来，我们从伊朗获得各种形式的精神、政治和物质支持。”

“过去我们只说出了部分事实，对其他的事实保持沉默......当我们被问及物质、经济和军事支持时，我们均保持沉默。”

纳斯瑞拉称，自从该运动30年前开始以来，伊朗并没有向其发布过指令；并补充称，如果以色列攻击了伊朗的核设施，伊朗领导层不会向真主党要求什麽。

他表示，如果真发生了这种事，真主党领导层将会坐下来，自己考虑该如何行动。

很多分析家认为，一旦以色列对伊朗发动袭击，真主党将会攻击以色列。

纳斯瑞拉的声明并不会让包括美国在内的大国感到惊讶。美国将真主党列为恐怖组织，并称其获得伊朗和叙利亚的军事支持。

真主党于30年前由伊朗革命卫队成立，旨在对抗曾入侵黎巴嫩的以色列武装。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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