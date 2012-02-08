黎巴嫩真主党首次承认获得伊朗支持

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透贝鲁特2月7日电（记者 Laila Bassam）---黎巴嫩真主党领袖纳斯瑞拉（Sayyed Hassan Nasrallah）周二首次承认，其组织获得伊朗的经济和物质支持，但否认听从伊朗的指令。
纳斯瑞拉称，真主党之前只承认获得伊朗的政治和精神支持，是因为其不希望“令我们的伊朗兄弟尴尬”，但现已改变政策，因为伊朗领导层已公开表示其对真主党的支持。
纳斯瑞拉在纪念先知穆罕默德诞辰的演讲中对支持者称，“是的，自1982年以来，我们从伊朗获得各种形式的精神、政治和物质支持。”
“过去我们只说出了部分事实，对其他的事实保持沉默......当我们被问及物质、经济和军事支持时，我们均保持沉默。”
纳斯瑞拉称，自从该运动30年前开始以来，伊朗并没有向其发布过指令；并补充称，如果以色列攻击了伊朗的核设施，伊朗领导层不会向真主党要求什麽。
他表示，如果真发生了这种事，真主党领导层将会坐下来，自己考虑该如何行动。
很多分析家认为，一旦以色列对伊朗发动袭击，真主党将会攻击以色列。
纳斯瑞拉的声明并不会让包括美国在内的大国感到惊讶。美国将真主党列为恐怖组织，并称其获得伊朗和叙利亚的军事支持。
真主党于30年前由伊朗革命卫队成立，旨在对抗曾入侵黎巴嫩的以色列武装。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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