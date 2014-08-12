黎巴嫩指挥官称伊斯兰激进武装想把黎巴嫩变成又一个伊拉克

路透贝鲁特8月12日（记者 Samia Nakhoul/Laila Bassam） - 黎巴嫩军方指挥官卡瓦吉（Jean Kahwaji）将军称，“伊斯兰帝国”武装试图激发逊尼派与什叶派的宗派纷争，想将黎巴嫩变成又一个伊拉克。

卡瓦吉告诉路透，正在伊拉克和叙利亚攻城掠地的伊斯兰激进武装仍对黎巴嫩构成“重大威胁”。伊斯兰激进武装8月2日占领黎巴嫩的边境城镇Arsal，卡瓦吉手下有37名士兵在这场交战中牺牲或被俘。

卡瓦吉说：“（我们的）军队痛击了他们，并继续这么做，粉碎他们的计划。但这并不意味着事情到此为止了。”

“他们可能在琢磨新的计划，再次试图引发逊尼派与什叶派的纷争。”

8月2日的事件是近年来首次有外国势力占领黎巴嫩领土。

卡瓦吉称，这些伊斯兰激进武装的目的是将逊尼派主导的Arsal变成桥头堡，然后以此为据点继续向周边什叶派主导的村庄推进，引燃宗派纷争。他称，这样的纷争会毁了黎巴嫩。

他说：“（那样的话）伊拉克的纷争局面就会在黎巴嫩上演，绝对是这样。”

“伊斯兰帝国”武装挥舞黑色旗帜出现在黎巴嫩东北部边境，在黎巴嫩引发了恐慌。

卡瓦吉说：“如果全世界和（我们的）人民投降了，那么黑色旗帜将出现在黎巴嫩。但人民与军队站在一起，不会让他们到来。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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