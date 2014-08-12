黎巴嫩指挥官称伊斯兰激进武装想把黎巴嫩变成又一个伊拉克

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月12日 - 黎巴嫩军方指挥官卡瓦吉（Jean Kahwaji）将军称，“伊斯兰帝国”武装试图激发逊尼派与什叶派的宗派纷争，想将黎巴嫩变成又一个伊拉克。
卡瓦吉告诉路透，正在伊拉克和叙利亚攻城掠地的伊斯兰激进武装仍对黎巴嫩构成“重大威胁”。伊斯兰激进武装8月2日占领黎巴嫩的边境城镇Arsal，卡瓦吉手下有37名士兵在这场交战中牺牲或被俘。
卡瓦吉说：“（我们的）军队痛击了他们，并继续这么做，粉碎他们的计划。但这并不意味着事情到此为止了。”
“他们可能在琢磨新的计划，再次试图引发逊尼派与什叶派的纷争。”
8月2日的事件是近年来首次有外国势力占领黎巴嫩领土。
卡瓦吉称，这些伊斯兰激进武装的目的是将逊尼派主导的Arsal变成桥头堡，然后以此为据点继续向周边什叶派主导的村庄推进，引燃宗派纷争。他称，这样的纷争会毁了黎巴嫩。
他说：“（那样的话）伊拉克的纷争局面就会在黎巴嫩上演，绝对是这样。”
“伊斯兰帝国”武装挥舞黑色旗帜出现在黎巴嫩东北部边境，在黎巴嫩引发了恐慌。
卡瓦吉说：“如果全世界和（我们的）人民投降了，那么黑色旗帜将出现在黎巴嫩。但人民与军队站在一起，不会让他们到来。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。