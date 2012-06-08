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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 8日 星期五 14:05 BJT

“皇帝”发威 东部决赛进入生死战

“皇帝”詹姆斯周四上演炫目表现，率迈阿密热火客场大胜波士顿凯尔特人，NBA东部决赛被拖进第七场生死战。常规赛MVP詹姆斯狂砍45分，几乎占到全队得分的一半，其中上半时就得到30分。热火此役多数时间保持两位数领先优势。隆多得到绿衫军最高的21分和10次助攻。路透

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