电子产品价格下滑或压垮中国半数LED芯片商

2011年10月28日拍摄的照片显示，一名小女孩在首尔戴着3D眼镜观看3D LED电视。对於中国发光二极管(LED)芯片制造商而言，产能过剩和价格持续下滑正为其中一半企业敲响丧钟，仅有获得国家支持的大型企业有可能渡过难关。这种芯片在韩国三星电视机面板和日本夏普计算机显示器中均有应用。 REUTERS/Jo Yong-Hak

* 分析师称,今年LED芯片价格或下滑20%

* 分析师称,国家支持的大型LED企业可望幸存

路透香港5月28日电---对於中国发光二极管(LED)芯片制造商而言,产能过剩和价格持续下滑正为其中一半企业敲响丧钟,仅有获得国家支持的大型企业有可能渡过难关.这种芯片在韩国三星电视机面板和日本夏普计算机显示器中均有应用.

分析师指出,全球彩电和计算机销售低迷,恐导致LED芯片价格今年进一步下降20%,中国小规模LED厂商只有合并或倒闭两条路可选.

相较之下,分析师认为三安光电(600703.SS)和德豪润达(002005.SZ)将成为少数几家幸存的大厂商之一,因为他们会继续获得政府补贴和优惠.三安光电是中国领先的LED芯片制造商,市值28亿美元.

野村分析师Anne Lee说:"这就是中国的策略.他们期望那些最大的公司度过"这波重组.

中国政府正缓慢缩减对大多数LED企业的激励措施,包括曾经实施的减免税收,免费供地,以及补贴逾16亿美元现金用於LED芯片生产设备采购,三年多来这些措施帮助支持了该行业的发展.

LED价格持续下降和业内竞争激烈令唯冠国际(0334.HK)处境艰难,并已导致杭州士兰微电子(600460.SS)和佛山市国星光电(002449.SZ)等其它LED公司利润下滑.唯冠国际的深圳附属公司正与苹果争夺中国境内的iPad商标权.

上周五,士兰微在沪市下挫2.9%,至10.10元;国星光电在深市跌1%至8.10元.两支股票在过去一年的跌幅均超过30%.

业内观察家称,中国很多LED公司的产能利用率仅有50%,在2009和2010年行业景气繁荣时利用政府补贴购置的约700套芯片生产设备中,有多达一半被闲置.

分析师提到,过去一年里,产能过剩已导致中国数百家小规模LED照明设备生产商倒闭.

"中国金融政策并未给中小企业提供足够的支持,"深圳市半导体照明产业发展促进会常务副秘书长鲍恩忠表示,"我们或许会看到更多工厂倒闭."深圳是中国最大的LED照明设备生产基地之一.

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**规模较大的企业**

政府补贴帮助中国LED封装配件在全球的市场份额增加了两倍,从2010年的2%增至2011年的6%.

三安光电称,2011年净利增加逾一倍,至9.36亿元(1.4752亿美元),一名分析师称这得益於政府约18亿元的补贴.德豪润达净利增一倍至3.923亿元.

分析师称,尽管市场放缓,但总共掌握近20亿元现金的较大型LED厂商正扩充产能,以在政府计划今年推出的LED照明扶持项目中争取更大份额.

瑞银集团报告称,德豪润达增加了50套用於生产LED芯片的MOCVD设备(LED外延片生产设备),今年可能再增加100套.据瑞银称,三安也计划购买更多MOCVD设备.

中国科技部曾表示,计划到2015年时使该国LED产业价值增至5,000亿元(791亿美元).

分析师称,去年该产业价值为310亿元,合并对於促进增长是关键.

在亚洲同业公布获利下降或亏损的情况下,孱弱企业退出这个舞台,也将使放眼区域竞争的国家支持大型LED企业获益,这些大企业面临的本地区竞争对手包括台湾晶元光电(2448.TW)和韩国LG Innotek(011070.KS)等.

**近期前景**

LED芯片需求出现全面周期性下降,以及供应过剩50%的情况持续打压价格和利润率.

尽管今年年初LED芯片订单出现季节性增长,但基本面看起来仍显疲软.

一份来自瑞银的报告显示,台湾LED企业4月销售较前月增幅下滑至3%,而3月较2月增加12%.

台湾LED企业生产的封装LED芯片约占全球19%的份额.

"随着背光技术发展,LED在电视和显示器中的应用会下降,需求将真正出现问题,"汇丰分析师Jerry Tsai称,"加上价格下跌20%,你可以想象明年该行业将面临怎样的阻碍."(完)

--编译 肖群英/王丽鑫;审校 程琳

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