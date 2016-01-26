中国雷曼股份独家冠名葡甲联赛 成为首家冠名欧足的中国公司

路透上海1月26日 - 中国大型发光二级管（LED）生产商--雷曼股份(300162.SZ)周一与葡萄牙职业足球联盟签约，从签约之日起，葡萄牙职业足球甲级联赛官方命名为雷曼葡甲联赛，并将获得系列商务合作权益，雷曼股份由此成为首家冠名欧洲足球联赛的中国公司。

雷曼股份上周已预告其周一将与葡职业足球联盟签约并召开新闻会，但未透露细节。据上海证券报周二报导，自2015-2016赛季起共3.5个赛季，葡甲联赛被官方命名为雷曼葡甲联赛，雷曼成为葡萄牙职业联赛的官方合作伙伴。

雷曼股份在商业活动中有权使用独家冠名的葡甲联赛所有俱乐部成员的肖像权，每次出现不少于五名球员；雷曼股份拥有10%现场广告板权益，如换为LED，则拥有每场比赛9分钟广告权益等。

同时，雷曼股份还将每年输送10名中国球员和三名助理教练至葡甲联赛10个排名靠前的俱乐部，联盟保证出场率，以提升中国球员水平。

葡萄牙职业足球联盟涵盖葡超、葡甲、葡乙三大职业赛事，其中葡超已被国际足联动态排名为欧洲第五大联赛，葡甲是葡萄牙足球联赛的第二级别，共有24只球队。

雷曼股份自2011年开始与中国足球结缘，为全部场次的中超联赛提供赛场LED显示屏赞助及服务，现已成为中国足球超级联赛和中国足球甲级联赛商务运营商，同时为足协杯、中国之队、国际冠军杯等国内外顶级赛事提供LED广告及商务服务。去年7月，雷曼还与万达集团等共同参与全球第二大体育营销公司瑞士盈方体育传媒的股权投资。

去年8月，为体现公司LED与体育双主业发展战略，公司将证券简称由雷曼科技改为雷曼股份。雷曼股份股票自去年11月初起停牌至今，因公司正筹划重大事项，涉及以发行股份和现金方式收购广告传媒领域的资产，停牌前该股收报23.86元人民币。（完）