乐视推无人驾驶概念车 近日将宣布其与国内主流车厂合作

路透上海4月21日 - 移动视频起家的中国乐视控股的超级汽车计划终于揭开面纱，周三公司推出其LeSEE品牌的首款概念样车，该车型将具备自动驾驶功能。

在五日后召开的北京车展上，乐视还将宣布其和国内一家主流汽车集团的合作，以及在美国矽谷成立全球首家汽车主机厂与互联网公司共同成立的人工智能研究院--“FF& Le Future”人工智能研究院。

据公司新闻稿，乐视超级汽车联合创始人、全球副董事长丁磊介绍称，这款概念车主打智能互联概念，不仅可以实现自动驾驶功能，还可实现自我学习，具备人脸识别、情绪识别、环境识别和路径识别等功能。

今年2月，乐视汽车已与英国豪车制造商阿斯顿·马丁签约，双方成立一家合资公司，联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车。1月，乐视汽车还与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）展开战略合作，双方将在汽车车型开发、技术、互联网和云、娱乐内容等方面开展合作。

作为乐视网(300104.SZ)的母公司，乐视控股近年来已先后进军体育、汽车、手机、电视等多个领域，而且手机、体育等业务已先后进入海外市场。（完）