招行冻结乐视资产 因乐风移动贷款发生欠息--报载

路透上海7月4日 - 中国证券报周二报导，就贾跃亭夫妇及乐视系三家公司12.37亿人民币资产被司法冻结一事，招商银行(600036.SS)(3968.HK)方面周一晚间接受采访时回应，本次申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。

乐视网(300104.SZ)方面则称，对此事不予置评，正在核实中。

报导指出，6月26日，招商银行上海川北支行申请冻结乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、乐视系实际控制人及乐视网董事长贾跃亭和其夫人甘薇名下银行存款共计12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产，并获得上海市高院支持。

6月29日，上海市高级人民法院冻结了乐视控股（北京）有限公司在大圣科技股份有限公司的全部股权及红利。据了解，这部分股权的出资额为8,000万元，占股40%。冻结期为三年。

招行在采访中表示，申请资产保全后，目前招行上海分行与乐视发生的业务风险处于可控状态，后续不排除与乐视通过友好协商的途径解决相关问题。

尽管今年初乐视通过转让股权及吸引战略投资者增资，获得168亿元资金，但在6月28日乐视网的2016年度股东大会上，贾跃亭透露，乐视的资金问题“远比想象中严重”，乐视将收到的资金归还金融机构欠款后，却没有获得其后续的资金支持。（完）