乐视网称贾跃亭及乐视控股所持5.19亿股股份被司法冻结

路透上海7月5日 - 在媒体爆料乐视控股及其实际控制人贾跃亭资产被冻结后，乐视网(300104.SZ)周二晚公告称，公司控股股东、实际控制人贾跃亭及股东乐视控股持有的公司逾5.19亿股乐视网股份，近日已被上海市高级人民法院等冻结。

公告称，这些股份占公司总股本的26.03%，冻结时间为三年。其中贾跃亭个人所持有的5.12亿股（占总股本的25.67%）被全部冻结，乐视控股持有的1,194.12万股中的700万股被冻结。

由于之前公布的重组方案需作调整，乐视网自4月中旬起停牌。按乐视网停牌前收盘价30.68元人民币计算，贾跃亭及乐视控股被冻结股份市值约159亿元。

乐视网称，控股股东贾跃亭所持公司股份被冻结与公司本身无关，对公司控制权影响暂无法判断，不会影响公司正常的生产经营与管理，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。但鉴于贾跃亭为公司控股股东、实际控制人，后续如其股权发生变动将导致实际控制人对上市公司拥有的权益发生变动。

中国证券报周二报导，就贾跃亭夫妇及乐视系三家公司12.37亿人民币资产被司法冻结一事，招商银行(600036.SS)(3968.HK)方面周一晚间接受采访时回应，本次申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。（完）