消息人士称乐视打算出售去年买进的北京地产

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视(300104.SZ)正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
两名直接熟知内情人士表示，乐视打算藉由分拆旗下两家公司，全数或部分出售世茂工三的零售地产。第一名消息人士称，乐视已和潜在投资人洽谈数月时间。
路透目前还无法确定潜在投资人有哪些，也还未能确认可能的交易价格，但一名消息人士称，相关讨论已经进入尾声，售价可能会高于去年乐视的买进价格。
乐视目前正严格控制支出，打算出售美国的地产，并已经放弃以20亿美元收购美国电视机制造商Vizio。
两名消息人士称，规划中的地产出售将可释出资金，让乐视能够重新专注于核心业务，特别是其智能手机、电视机、乐视体育以及汽车部门等等。
乐视对此不予置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。