消息人士称乐视打算出售去年买进的北京地产

路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视(300104.SZ)正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。

两名直接熟知内情人士表示，乐视打算藉由分拆旗下两家公司，全数或部分出售世茂工三的零售地产。第一名消息人士称，乐视已和潜在投资人洽谈数月时间。

路透目前还无法确定潜在投资人有哪些，也还未能确认可能的交易价格，但一名消息人士称，相关讨论已经进入尾声，售价可能会高于去年乐视的买进价格。

乐视目前正严格控制支出，打算出售美国的地产，并已经放弃以20亿美元收购美国电视机制造商Vizio。

两名消息人士称，规划中的地产出售将可释出资金，让乐视能够重新专注于核心业务，特别是其智能手机、电视机、乐视体育以及汽车部门等等。

乐视对此不予置评。(完)