乐视收缩全球战线 美国业务将大幅裁员--消息人士

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透台北5月23日 - 据知情人士透露，遭遇困境的中国企业乐视(LeEco)计划将美国员工人数从今年稍早的500人裁至60人左右，这家类似于奈飞(Netflix)+特斯拉以及其他业务的集团企业，需要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
乐视美国的业务包括销售智能手机、电视机和电视内容。之前该公司创始人贾跃亭指乐视成长得太快了。
乐视没有立即回复置评请求。
知情人士称，美国业务裁员是收缩全球市场战线、专注于国内业务和电视内容等核心业务策略的一部分。但该知情人称，智能手机和体育等业务可能也将面临重大削减。
“他们将更专注于中国。他们说要专注于上市子公司，这是很有可能的，”该知情人士称。“如果你想看看未来趋势，你可能会发现该公司将持续专注于电视业务。”
该知情人士称，美国业务裁员的时间表尚不清楚，可能会影响到高级人员。(完)
(编译 王颖；审校 屈桂娟)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。