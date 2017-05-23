乐视收缩全球战线 美国业务将大幅裁员--消息人士

路透台北5月23日 - 据知情人士透露，遭遇困境的中国企业乐视(LeEco)计划将美国员工人数从今年稍早的500人裁至60人左右，这家类似于奈飞(Netflix)+特斯拉以及其他业务的集团企业，需要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。

乐视美国的业务包括销售智能手机、电视机和电视内容。之前该公司创始人贾跃亭指乐视成长得太快了。

乐视没有立即回复置评请求。

知情人士称，美国业务裁员是收缩全球市场战线、专注于国内业务和电视内容等核心业务策略的一部分。但该知情人称，智能手机和体育等业务可能也将面临重大削减。

“他们将更专注于中国。他们说要专注于上市子公司，这是很有可能的，”该知情人士称。“如果你想看看未来趋势，你可能会发现该公司将持续专注于电视业务。”

该知情人士称，美国业务裁员的时间表尚不清楚，可能会影响到高级人员。(完)