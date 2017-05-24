乐视在美国大幅裁员约70% 把战线拉回国内（更新版）

(新增乐视评论)

路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。

裁员旨在使乐视更专注于本国市场与核心的电视机和线上内容业务，公司创始人贾跃亭去年曾说过，乐视的扩张太快而且成本太高。

乐视仅用了10年多一点的时间，就将业务从视频流媒体延伸至电视机、智能手机、体育甚至电动汽车领域；截至去年底的全球员工总数达到14,000人。

“我们的业务模式属于资本密集型，”乐视在声明中称。这“使公司在过去几个月很难支持”所有业务。

“因此，我们将不得不把所拥有的资本，高度集中在导致重大重组、精简业务、运营和人力的领域。”

路透此前援引知情人士报导称，乐视计划将美国员工人数裁至60人左右。乐视去年10月正式启动美国业务时，美国员工人数在“500人左右”。

乐视沟通部门总经理Teri Daley称，这次总计将裁员325人，包括之前从三星电子(005930.KS)和高通(QCOM.O)挖来的高管。

她拒绝透露剩余员工人数的详情，但称加州圣地牙哥的办公室将关闭，洛杉矶的业务将会精简。(完)