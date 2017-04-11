乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio 称因监管因素

路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio (VZIO.O)，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。

该交易最初在去年7月宣布，乐视同意收购这家位于美国加州尔湾市的LCD/LED平板电视生产商。

一名乐视代表称“中国政策方面的因素”是放弃收购的原因，但没有提供细节。

乐视是中国最具雄心的企业之一，该公司用了13年时间从一个类似于Netflix的视频网站，发展成为一个业务涉及从消费电子到汽车等产品的商业王国。乐视正在艰难地实现它的宏伟目标，其中包括在高端电动汽车制造领域击败伊隆-马斯克(Elon Musk)所创建的特斯拉汽车(TSLA.O)。

最近几个月乐视还面临财务困难，创始人兼董事长贾跃亭认为这是业务快速扩张造成的，将其称为“大公司病”。

路透上月公布，乐视正在研究出售从雅虎(YHOO.O)手中收购还不到一年的一处位于美国矽谷的地产，以提高流动资金。该地产占地面积49英亩，作价2.6亿美元。

过去几个月中国加强了对海外并购交易的审查力度，以限制资本外流和稳定人民币汇率。上月，中国大连万达集团以10亿美元收购好莱坞Dick Clark Productions的交易终止，媒体称此项交易已因中国政府的审查而告吹。

乐视周二表示，乐视与Vizio之间的一个新协议将代替作废的协议。根据新协议，两公司将把乐视的应用和内容纳入Vizio的平台，并将Vizio产品引入中国市场。

一些观察人士欢迎乐视撤回对Vizio的收购计划，称这对乐视比较好。乐视还对供应商有欠款，最近因为一笔分期付款没有支付而使一份体育转播合同被终止。(完)