香港《文汇报》：新一届立法会竞争激烈的两大原因

（7月19日社评）

新一届立法会选举的提名期正式展开.在提名期首日,选举主任已接获39份提名书,共104人报名,打破历届立法会选举的首日提名纪录.新一届立法会选举竞争异常激烈有两大原因:一是这次立法会选举是政改方案通过後的第一次,不但议席增加,而且亦扩大了选举民主成份,5个超级区议会议席涵盖了全港320万选民,提升了各界人士的参政意欲;二是上届立法会长期陷於政治内耗,无休止的拉布流会严重窒碍施政,激发不少有志服务社会的人士期望晋身议会纠正歪风.

同时,随着政改方案通过,香港正步入普选的准备期,社会各界参政意识不断提高,各政党积极推出代表参加选举,许多独立候选人也加入战团,不仅是为争夺席位,也是为迎接普选而作出热身准备.

在新一届立法会选举中,不少候选人都指出目前议会的风气令政府施政举步维艰.不少社会人士都担心,任由这股议会歪风愈演愈烈,香港将在泛政治化的泥潭中越陷越深,政府施政动辄得咎,香港的发展原地踏步,市民生计得不到改善.为改变这种恶劣的政治生态,不少有志人士都选择走出台前,为香港的前途出一分力.

目前香港社会积存的种种深层次矛盾亟待纾解,社会已经不起蹉跎岁月.新政府虽然显现出关顾民生、施政为民的新风,但如果没有立法会的配合,政府政策将难以成功落实.因此,今届立法会选举将更加关键,市民必须用好手上神圣一票,支持建设香港的力量,支持勇于承担、为市民造福的候选人.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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