联想控股首日挂牌 开盘价比招股价仅高0.4%

该公司是次在香港首次公开发售（IPO）共发售约3.529亿股H股，其在港公开发售部份录得45.17倍认购，而国际配售部份亦获得非常大幅超额认购。招股价定为每股42.98港元，接近原来区间39.8-43港元的上限，集资151.7亿港元。

联想控股在创始人兼董事长柳传志及总裁朱立南的领导下，在过往30年培养了一大批行业领先企业，包括全球最大个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)、地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。

该公司于2012、13及14年度总收入分别为2,263亿、2,440亿及2,895亿元人民币，净利分别为22.88亿、48.38亿及41.6亿元。

于2014年末的债务权益比率为76.3%，2013年末则为23.1%。2014的股本回报率是14.8%，2013年则为17.5%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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