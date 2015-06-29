联想控股首日挂牌 开盘价比招股价仅高0.4%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月29日 - 中国最大投资集团之一--联想控股股份有限公司(3396.HK)周一首日挂牌，开盘价较招股价仅高0.4%。大市恒生指数.HSI则开低0.39%。
该公司是次在香港首次公开发售（IPO）共发售约3.529亿股H股，其在港公开发售部份录得45.17倍认购，而国际配售部份亦获得非常大幅超额认购。招股价定为每股42.98港元，接近原来区间39.8-43港元的上限，集资151.7亿港元。
联想控股在创始人兼董事长柳传志及总裁朱立南的领导下，在过往30年培养了一大批行业领先企业，包括全球最大个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)、地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。
该公司于2012、13及14年度总收入分别为2,263亿、2,440亿及2,895亿元人民币，净利分别为22.88亿、48.38亿及41.6亿元。
于2014年末的债务权益比率为76.3%，2013年末则为23.1%。2014的股本回报率是14.8%，2013年则为17.5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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