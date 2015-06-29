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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 29日 星期一 10:38 BJT

联想控股首日挂牌 开盘价比招股价仅高0.4%

中国最大投资集团之一--联想控股股份有限公司周一首日挂牌，开盘价较招股价仅高0.4%。该公司是次在香港首次公开发售（IPO）共发售约3.529亿股H股，招股价定为每股42.98港元，接近原来区间39.8-43港元的上限，集资151.7亿港元。路透

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