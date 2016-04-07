联想控股战略投资澳洲KB Seafoods公司 进军全球海鲜产业

路透香港4月7日 - 中国主要的投资集团--联想控股(3396.HK)称，将战略投资澳洲（澳大利亚）KB Seafoods公司，进军全球海鲜产业。

该公司周三晚间在一份声明中称，与澳洲知名海鲜世家Kailis家族签署战略合作协议，双方联合投资成立KB Food集团，并由Kailis家族将其所持KB SeaFoods及其全资拥有的Kailis Bros、National Fisheries以及于新西兰和亚洲的业务资产整体注入到KB Food集团，联想控股在KB Food集团持股90%，Kailis家族持股10%，惟未披露交易金额。

Kailis Bros是澳洲海鲜食品行业的领导者，为当地主流超市和餐饮企业提供超过6,500种的海鲜及附属产品，同时也向东亚市场出口龙虾等高端产品，主打品牌包括“KB’s”、“By George”、“Clipper K”等。

联想控股高级副总裁陈绍鹏将担任KB Food集团董事长，原KB Seafoods首席执行官Matthew Kailis担任KB Food集团行政总裁，公司业务模式不变，并在此基础上推动集团在澳洲和全球的扩张与发展。（完）