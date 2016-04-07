联想控股战略投资澳洲KB Seafoods公司 进军全球海鲜产业

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月7日 - 中国主要的投资集团--联想控股(3396.HK)称，将战略投资澳洲（澳大利亚）KB Seafoods公司，进军全球海鲜产业。
该公司周三晚间在一份声明中称，与澳洲知名海鲜世家Kailis家族签署战略合作协议，双方联合投资成立KB Food集团，并由Kailis家族将其所持KB SeaFoods及其全资拥有的Kailis Bros、National Fisheries以及于新西兰和亚洲的业务资产整体注入到KB Food集团，联想控股在KB Food集团持股90%，Kailis家族持股10%，惟未披露交易金额。
Kailis Bros是澳洲海鲜食品行业的领导者，为当地主流超市和餐饮企业提供超过6,500种的海鲜及附属产品，同时也向东亚市场出口龙虾等高端产品，主打品牌包括“KB’s”、“By George”、“Clipper K”等。
联想控股高级副总裁陈绍鹏将担任KB Food集团董事长，原KB Seafoods首席执行官Matthew Kailis担任KB Food集团行政总裁，公司业务模式不变，并在此基础上推动集团在澳洲和全球的扩张与发展。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)