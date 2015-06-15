联想控股IPO锁定24名基石投资者 约占一半集资金额

路透香港6月15日 - 据路透获得的销售文件显示，中国最大投资集团之一--联想控股股份有限公司香港首次公开发售（IPO）已经锁定24名基石投资者，约占一半集资金额。

文件显示，24名基石投资者涵盖大型保险机构、资产管理公司、大型国有企业以及香港富商，其中包括中国平安(2318.HK)(601318.SS)、中信股份(0267.HK)、郑裕彤、复星国际(0656.HK)、国开金融等等，认购金额合共9.5亿美元。

联想控股初步拟发售约3.53亿股新H股，招股价区间每股39.8-43.0港元，集资140.47-151.77亿港元（18-20亿美元），主要用于新的业务收购和现有业务发展的策略投资。

联想控股今天开始路演，预计21日定价，29日在联交所挂牌上市，上市编号为“3396.HK”。以招股价上限计，上市后市值约131亿美元。

联想控股在创始人兼董事长柳传志及总裁朱立南的领导下，在过往30年培养了一大批行业领先企业，包括全球最大个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)、地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。

该公司于2012、13及14年度总收入分别为2,263亿、2,440亿及2,895亿元人民币，净利分别为22.88亿、48.38亿及41.6亿元。

于2014年末的债务权益比率为76.3%，2013年末则为23.1%。2014的股本回报率是14.8%，2013年则为17.5%。

以下为各基石投资者认购金额：

投资者 认购金额（亿美元）

1. 中国平安 0.6

2. 中国人寿富兰克林 0.5

3. 中再集团 0.5

4. 中国建材 0.5

5. 中国兵器工业集团 0.5

6. 航天投资控股 0.5

7. 中信股份 0.5

8. 富邦人寿 0.5

9. 郑裕彤 0.5

10. 工行理财 0.5

11. 苏宁集团 0.5

12. 首旅集团 0.3

13. 厦门建发集团 0.3

14. 易方达 0.3

15. 复星国际 0.3

16. 国开金融 0.3

17. 绿地金融 0.3

18. TCL集团 0.3

19. 郭炳湘 0.3

20. Kunyu Fund 0.3

21. Prudence 0.3

22. 上海国和投资 0.3

23. 惠理集团 0.3

24. 广州产业投资基金 0.3

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总计 9.5

（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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