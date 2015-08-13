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中国财经 | 2015年 8月 13日 星期四 10:04 BJT

联想集团一财季净利润1.05亿美元 同比下跌51%

路透香港8月13日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四宣布，2015/2016年财年第一季业绩显示，季内净利润1.05亿美元，同比下跌51%，每股基本盈利0.95美分。

联想截至2015年6月30日的第一财季业绩显示，营业额为107.16亿美元，按年升3%，包含System X及摩托罗拉移动整个季度的业绩。

联想季内实现毛利为16.47亿美元，按年增22%；税前利润年比去年减少80%至5,200万美元。

移动业务的总收入同比升33%至21.14亿美元，占集团整体收入约20%。尽管联想的智能手机业务在中国以外继续表现强劲，但受中国智能手机和摩托罗拉业务表现减弱、及会计处理衍生的与并购有关的非现金费用的影响，集团移动业务集团的除税前亏损仍录得2.92亿美元。（完）

浏览上市公司刊载于联交所的公告，请点选：(here)

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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