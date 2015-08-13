联想集团一财季净利润1.05亿美元 同比下跌51%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月13日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四宣布，2015/2016年财年第一季业绩显示，季内净利润1.05亿美元，同比下跌51%，每股基本盈利0.95美分。
联想截至2015年6月30日的第一财季业绩显示，营业额为107.16亿美元，按年升3%，包含System X及摩托罗拉移动整个季度的业绩。
联想季内实现毛利为16.47亿美元，按年增22%；税前利润年比去年减少80%至5,200万美元。
移动业务的总收入同比升33%至21.14亿美元，占集团整体收入约20%。尽管联想的智能手机业务在中国以外继续表现强劲，但受中国智能手机和摩托罗拉业务表现减弱、及会计处理衍生的与并购有关的非现金费用的影响，集团移动业务集团的除税前亏损仍录得2.92亿美元。（完）
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(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。