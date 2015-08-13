联想集团一财季净利润1.05亿美元 同比下跌51%

联想截至2015年6月30日的第一财季业绩显示，营业额为107.16亿美元，按年升3%，包含System X及摩托罗拉移动整个季度的业绩。

移动业务的总收入同比升33%至21.14亿美元，占集团整体收入约20%。尽管联想的智能手机业务在中国以外继续表现强劲，但受中国智能手机和摩托罗拉业务表现减弱、及会计处理衍生的与并购有关的非现金费用的影响，集团移动业务集团的除税前亏损仍录得2.92亿美元。（完）