《蝙蝠侠》制片人将与中影投拍一部大制作

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透5月30日 - 传奇东方影业(Legendary East studio)周四表示，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises)的制片人托马斯·图尔(Thomas Tull)将与中影集团及其旗下中国电影股份有限公司合作，拍摄一部面向全球发行的大制作电影。
根据美国电影协会的数据，中国2012年的票房达到27亿美元，成为继美国之后世界上第二大电影市场。
传奇东方影业和中影没有透露具体的电影拍摄计划，也未提供双方的出资金额，只是表示，合作期限初步定为三年。
所拍摄电影将由传奇娱乐(Legendary Entertainment)负责在中国境外发售。这是图尔名下另一家位于洛杉矶的电影公司。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。