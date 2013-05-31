《蝙蝠侠》制片人将与中影投拍一部大制作

路透5月30日 - 传奇东方影业(Legendary East studio)周四表示，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》(The Dark Knight Rises)的制片人托马斯·图尔(Thomas Tull)将与中影集团及其旗下中国电影股份有限公司合作，拍摄一部面向全球发行的大制作电影。

根据美国电影协会的数据，中国2012年的票房达到27亿美元，成为继美国之后世界上第二大电影市场。

传奇东方影业和中影没有透露具体的电影拍摄计划，也未提供双方的出资金额，只是表示，合作期限初步定为三年。

所拍摄电影将由传奇娱乐(Legendary Entertainment)负责在中国境外发售。这是图尔名下另一家位于洛杉矶的电影公司。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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