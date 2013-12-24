（修正）乐高车在澳大利亚上路

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
（修正第二段和第五段错字）
路透悉尼12月24日 -这原本是孩子们的梦想，但一名澳大利亚男子和一名罗马尼亚青少年借助众人之力，让驾驶由50万块乐高积木搭建的汽车变成了现实。
这辆汽车有两个真人大小的座位，时速最高可达30公里，由256个活塞组成的四台发动机通过压缩空气提供动力，而所有这些部件都由乐高积木组成。
澳大利亚企业家Steve Sammartino和罗马尼亚科技天才Raul Oaida通过Twitter找到一家众筹企业，设计完成了这辆汽车。
“我想做些有意思的事，以展示对于汽车而言也有无穷的创新可能。我们想成为开放人们思想的范例，”Sammartino对澳大利亚媒体说。“这是汽车行业需要的。”
这辆黄黑相间的汽车像一辆改装车，耗时20个月组装完成。除了车轮、轮胎、压力表及承重构件等结构性零部件外，其它部件均由乐高积木组成。
这款乐高车是在罗马尼亚组装的，之后运至墨尔本进行收尾工作。
打造这款乐高车的项目名称为“Super Awesome MicroProject”，得到了40位澳大利亚人的支持。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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