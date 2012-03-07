雷曼兄弟脱离破产保护 4月开始偿债

曾经的金融业巨头雷曼兄弟周二摆脱破产保护，目前是一家进行清算的公司，未来几年的主要业务将是偿付债权人和投资者。雷曼兄弟发表声明称将於4月17日开始偿付债权人，预计偿付总额约为650亿美元。该公司於2008年9月申请破产，常常被视为本次全球金融危机的巅峰。路透