雷曼破产五年后美国公众对华尔街余恨未平

图为纽约证交所门前的华尔街指示牌。 REUTERS/Chip East

路透纽约9月15日 - 几年前，时任美国国家经济委员会主任的萨默斯同华尔街一些顶级银行家和高层召开了一次非公开会议。

当时金融危机最糟糕的时刻虽已过去，但据一名与会人士称，萨默斯批评这些银行家“不闻窗外事”，不了解美国普通民众对他们有多愤怒。

萨默斯的一名发言人称，这像是他可能说过的话，但拒绝提供更多详细信息。

雷曼兄弟倒闭五年后，同时也是“占领华尔街”运动开始的两年之后，在监管新规的突击之下，华尔街已经发生翻天覆地的变化，而且在有些人眼里，它对自己在大众眼中的形象也有了更多认识。

不过，路透与市场研究公司益普索(Ipsos)的调查显示，普通大众对于银行家及其在金融危机中扮演的角色，仍然敌意未消。调查结果请点击(link.reuters.com/sud23v)。

反华尔街情绪给该行业带来了不好的预兆：这会施压立法者和监管者进一步收紧对华尔街的管制，从而可能威胁到该行业长期的盈利能力。

**没有任何实质性的改变**

该项调查访问了超过1,400名成人，涵盖了美国各类人口构成。调查结果显示，半数受访者认为旨在防范未来再次发生危机的改革努力不够。

多达44%的受访者认为，政府本不应救助那些金融机构，仅有22%的人认为这是正确之举。53%的受访者认为针对银行家错误行为的检举力度不足；15%的人则感到满意。

美国前任财长保尔森表示，他认为政府浪费了机会，未能将银行业者描述为对所有美国人来说都很重要的金融稳定因素。他是2008年金融机构救助行动的设计师。

“我一直未能让普通美国民众相信，我们的救助行动不是为了华尔街，而是为了他们好，”保尔森在接受访问时称。

“金融体系有点像房屋中的管道--平时你并不知道管道在哪里，只有当它堵塞了，一切都停了下来，你才会发现。”

而此次调查中，受访者的忧虑又深了一层。

“我看不到他们的改革有任何效果。没有发生任何实质性的改变，”67岁的退休者Judith Klatt说。“我对政府和华尔街感到愤怒。坦白说，我认为他们都强奸了民意，现在还在这样做。”

**阻止了危机恶化**

许多金融专家都认为，2008年9月雷曼兄弟倒闭后对金融机构的救助以及美国政府随后采取的刺激经济举措，帮助美国避免陷入像“大萧条”那样严重的经济危机。多德-弗兰克金融改革法案和巴塞尔III资本规定等新规已经迫使华尔街的风险行为有所收敛。

尽管华尔街在许多问题上都得分不高，但此次调查结果并不像金融危机爆发后不久许多对华尔街态度的调查那样的恨之入骨。

曾经追踪美国人对华尔街态度的斯坦福大学博士生Lindsay Owens称，对金融业的敌意在2010年达到40年来的最高水平，2012年略有下降，但仍高于危机前水准。

为危机付出的代价甚为巨大。美国达拉斯联储一份报告估计，金融危机及经济衰退令美国经济付出多达14万亿美元的代价，或相当于每个家庭约12万美元。

经济复苏缓慢，失业率居高不下。2011年9月，高涨的愤怒情绪引发“占领华尔街”活动，代表99%的人口抗议包括华尔街银行家在内的1%高薪者。

“一方面是银行家、游说者以及被游说者收买的政客们，他们认为任何监管都是过度的，”占领华尔街运动的组织者、前量化对冲基金分析师Cathy O'Neil表示。该运动希望使金融体系更具责任感、更透明。

“另一方面，从不同视角看问题的人占99%，尤其是他们并不认为我们有救助银行的理由或此后体系会得到改善，”O'Neil说。

**砍薪酬，加强整肃**

路透/Ipsos调查显示，多达30%的美国民众认为华尔街的银行及交易员并未协助经济成长或创造就业机会。(26%受访者表示他们认为金融服务业对经济有帮助。)

51%认为，在创造就业及协助美国经济方面，矽谷(硅谷)及科技业做得比金融服务业更好，只有10%认为华尔街比矽谷做得好。

约三分之一的受访者表示，分拆那些大银行将有助经济，比认为这会有害经济的比例高出将近一倍。

多数受访者表示，华尔街的银行家、交易员及企业高层仍然享有过高薪酬。半数以上受访者希望政府进一步惩罚那些造成金融危机的人。

“我还没看到任何人被起诉，和(诈骗案首脑)马多夫一起坐牢，”受访者之一、过去从事土地测量工作的47岁男子Francisco Ramos说道。Ramos说他希望看到银行家坐牢，“吓吓他们，好让他们不会再胡作非为。”

前美国众议院金融服务委员会主席弗兰克指出，如果要评价政府改革金融业的成果，以往的起诉定罪纪录是不太公平的标准。

“许多人并未完全了解。我们必须通过许多新法的原因之一在于，许多不良行为并非违法。评价接下来的作为就合乎公平了，”弗兰克称。

外号薪资沙皇的美国财政部薪酬审查专家费恩伯格(Kenneth Feinberg)认同受访者的看法，认为华尔街的薪酬仍然太高，但他表示，他不认为规范薪酬是政府的工作。

“美国的历史告诉我们，华尔街与一般平民百姓之间永远有一道巨大鸿沟，”费恩伯格指出。“我不认为华尔街所能做的任何事会弥合这道鸿沟。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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