雷曼倒闭五周年 风险流向影子银行业

路透纽约9月12日 - 瑞银集团(UBS)UBSN.VX去年10月表示要剥离固定收益交易业务，几天后这家瑞士银行业者的三名高管就离职创办了一家基金公司，专门从事大银行不再涉足的业务。

他们创立的这家基金公司名为“Melody Capital Partners”，筹集大约7.5亿美元，以发放贷款，或者购买那些信用较差或者根本没有信用评级的企业等实体的债务。借款者通常是陷入财务困境者，而融资协议通常也与众不同。

例如，Melody最近放款数千万美元给一家私募股权基金。该私募基金拥有一家公司的股份，后来想买入这家公司的更多股份，但其全部资本都被其它投资所占用。Melody还捕捉现金紧张的那些公司，这些公司拥有抵押品，如果最后无力偿还贷款，Melody就可以攫取他们的抵押品。这些公司分布在从电信到房地产等各种行业。

上述充满风险但又获利丰厚的交易，一度让华尔街的银行业者赚得盆满钵盈，包括瑞银集团、高盛集团(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)。

但在雷曼兄弟倒闭导致抵押贷款危机演变成全面金融恐慌五年后，银行业者正在撤离信贷市场的这个边缘地带，结果把更多的风险赶向不受监管的放贷者，这些放贷者构成了规模达60万亿美元的“影子银行”业。

浏览关于另类放款者的图表：link.reuters.com/vep92v

影子银行业比较分散，而且不透明，有多种形式：发薪日贷款、公众集资网站、证券化产品、货币市场基金和附买回协议，等等。

银行业监管者传统上对这个领域不太关注，但在雷曼破产之后，影子银行业加剧了这场混乱：货币市场与附买回市场运转失灵，投资银行和大型公司自身突然遇到融资困难。这个多年来一直设法避开监管的金融领域，开始寻求政府救助。

规则制订者承认，在改革金融体系的过程中，必须解决影子银行业问题。但他们在这方面一直处于停滞状态，而对于传统银行业的监管则确实得到了快速加强。在接受采访时，监管者、银行高管和学者们表示，加强对大银行的监管可能正在刺激影子银行领域的发展，进而可能播下另一场金融危机的种子。

“我们在解决这个问题方面做得还不够，”美国前财长保尔森表示。他在2011年出版的《峭壁边缘》(On the Brink)一书最近再版，一篇新序言谈到了影子银行业的风险。

“我不是轻视‘太大则不能倒’和大银行构成的挑战，”保尔森对路透表示，“而是我认为我们在这方面已取得很大进展，但在金融市场的一些结构性问题方面进展不足。”

尽管没有人可以具体预言下次危机的根源会是什么，但部分影子银行将倒闭并在体系内大范围传染，这是一大隐忧。若监管机构不抑制正在膨胀的系统风险，不仅会带来冲击，而且也更加难以控制。

据保尔森的定义，影子银行就是非银行类短期融资，这些融资通常用来偿还金融机构和工业企业的长期负债。因此，相比提供短期资金给企业和金融公司的货币市场基金和再回购协议，用长期投资者的钱进行长期贷款的这些资金还不那么令人担忧。

**影子银行部分领域萎缩**

可以肯定的是，影子银行体系中最危险的部分可能仍然太小、太分散，还不至于造成系统性风险。全球的监管者计划收集有关金融市场那部分目前不透明领域的信息，在信贷基金、上市交易基金、对冲基金、私募股权基金、证券经纪交易、信贷担保提供商、证券化和融资企业等诸多领域实施更严格的规则。

影子银行部分领域已经开始萎缩。比如，美国再回购协议市场规模自2010年以来已萎缩3%至1.65万亿美元。

根据金融危机时的救援条款，房利美和房贷美也一直在缩减资产负债表。但目前尚没有取代他们的规划。这两家政府控制的抵押贷款融资巨头目前担保了90%的新房屋贷款。

巴克莱资本国际货币市场策略师Joseph Abate表示，他预计随着新监管规定的出台，多数主要影子银行市场将进一步萎缩。

“如果与监管者交流，他们一般都会认为，该体系安全性已改善，但还可以进一步提高，”Abate说。“如果与该行业人士交流，了解到的信息将是做的已经足够。”

但即便影子银行部分领域萎缩，但还有一部分却在膨胀。比如，2013年抵押贷款证券化(CLO)市场或较上年扩大一倍，今年迄今已经销售512亿美元。抵押贷款证券化就是把贷款打包成债券，拆分卖给投资者。

中型市场信贷基金的具体规模和数字很难估计，但最近发行了许多这类基金，或者正在筹资。

据研究公司Preqin，自金融危机以来，有232支直接放贷的对冲基金发行，是危机前发行数量的3.5倍。这些基金表现较好，波动性低于整体对冲基金行业水平。

包括黑石集团(BX.N)、 Cerberus和Avenue Capital在内的企业都已或正在筹建可观的中型市场贷款基金。那些向小型企业提供贷款而不需交纳企业税的商业开发公司，自金融危机以来快速成长。以Prospect Capital Corp为例，该公司通常向中型企业提供500万至1亿美元的贷款，自2008年6月至2013年6月，其资产从5亿美元左右增加至近45亿美元，年增长率相当于50%以上。

Prospect总裁Grier Eliasek称，“由于银行业务受到监管，Prospect和其他非银行贷款机构得以增长，预计未来数年对银行业的监管不会减弱。”

摩根大通(JPM.N)前高管Bill Winters表示，风险从受监管的银行转至未受监管的实体，不一定是坏事。Winters于2011年建立了Renshaw Bay，该公司对银行业正在撤出的领域进行信贷投资。

但其他人较为担心。杜克大学法律和商业学教授Steven Schwarcz称，多德弗兰克金融改革法案因主要关注银行业而存在缺陷。

Steven Schwarcz称，“多德弗兰克法案没有解决金融市场风险，”这位教授一直在撰写关于影子银行和系统风险的文章。

**与银行竞争**

在非银行贷款机构迅速增长之时，银行业却变得更加谨慎。包括高盛和摩根士丹利(MS.N)在内的几家银行已建立起相关的委员会，负责审批新的产品和一些交易，以避免公司或他们的客户承受不适当的风险。摩根大通和花旗集团(C.N)等全球性大银行已撤出学生贷款等信贷业务。

监管机构、银行高管和其他人士表示，不受监管的实体进一步深入银行业传统业务的构想有些棘手。

福特汉姆大学法学院法律学副教授Richard Carnell称，“对于该体系是否安全，我们没有信心。”他曾任克林顿政府负责金融机构的财政部长助理。(完)

(编译 张涛/李爽/于春红; 审校 张明钧/张荻)

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