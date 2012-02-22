版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 10:18 BJT

2月前三周四大行新增贷款700亿

中国信贷投放乏力局面仍未明显缓解。上海证券报周三援引知情人士透露，截至19日中国四大国有银行2月新增人民币贷款投放约700亿元人民币，其中一大行新增贷款数为负。尽管目前四大行信贷投放不及预期,目前市场主流观点仍认为2月信贷投放量将超1月。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐