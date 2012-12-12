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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 14:14 BJT

美国个股: 建筑商Lennar从中国国开行获17亿美元贷款用于住房项目

路透12月12日 - 华尔街日报援引消息人士称,房屋建筑商Lennar 从中国国家开发银行获得17亿美元的贷款,用于支持旧金山两个住房项目.

报导称,双方管理层正努力赶在年底前完成交易,以便有资格享受税收优惠.

华尔街日报指出,贷款将作为启动资本,用于旧金山的金银岛(Treasure Island)和Hunters Point Shipyard两个住宅项目.

根据报导,包括旧金山业务主管Kofi Bonner在内的数位Lennar高层人士,在上周前往中国并于周五达成协议.

报导还表示,一家中国承包商预计将参与上述项目,而中国国营企业中国铁建股份有限公司 最有希望胜出.

暂时未能联系到Lennar置评.(完)

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