美国个股: 建筑商Lennar从中国国开行获17亿美元贷款用于住房项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月12日 - 华尔街日报援引消息人士称,房屋建筑商Lennar 从中国国家开发银行获得17亿美元的贷款,用于支持旧金山两个住房项目.
报导称,双方管理层正努力赶在年底前完成交易,以便有资格享受税收优惠.
华尔街日报指出,贷款将作为启动资本,用于旧金山的金银岛(Treasure Island)和Hunters Point Shipyard两个住宅项目.
根据报导,包括旧金山业务主管Kofi Bonner在内的数位Lennar高层人士,在上周前往中国并于周五达成协议.
报导还表示,一家中国承包商预计将参与上述项目,而中国国营企业中国铁建股份有限公司 最有希望胜出.
暂时未能联系到Lennar置评.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。