联想收购黑莓将面临监管阻碍--消息人士

2013年9月23日，在滑铁卢拍摄到的黑莓公司标识。 REUTERS/Mark Blinch

路透纽约/多伦多10月17日 - 知情的消息人士周四表示，中国电脑厂商联想若想全面收购黑莓(BlackBerry)，将会面临监管机构的阻挠，联想可能退而求其次只收购部分业务。联想已签下对BlackBerry查帐的保密协议。

加拿大黑莓(BB.TO)8月时表示，其将研究各种选项，其中包括直接出售。此后不断有传闻称，从私募股权公司到竞争对手等一些潜在买家有意出手。黑莓是智能手机领域的先驱。

黑莓股价周四在Nasdaq终场收升不到1%，报8.20美元。在华尔街日报率先报导联想(0992.HK)有意收购后，其股价曾大涨4%。

多位消息人士曾对路透表示，黑莓正与思科(CSCO.O)、谷歌(GOOG.O)及德国思爱普(SAP)(SAPG.DE)洽谈，讨论部分或整体出售黑莓。这些潜在买家全都不愿置评。

这些科技公司中没有一家正式出价收购黑莓。然产业专家认为，尽管这些业者或许无意全部收购黑莓，但它们至少热中于收购业务。

两位消息人士说，这些策略买家有些可能会联手竞购。

**监管当局严密审核**

不论是出售黑莓，或者其任何资产，在美国和加拿大都可能得经过严格的监管审核。

多数安全专家认为，基于安全考量，黑莓最重要的资产--每日处理数以百万计企业及政府机密电邮的安全网络，应该会卖给北美的企业实体。而黑莓较不具争议性的手持业务，可能出售给亚洲设备制造商。

根据加拿大投资法，联邦政府拥有可否定外资收购加国企业的广泛权限，如果联邦政府认为并购交易不能给加国带来“净好处”，或者可能危及国家安全，就可予以否决。

加拿大工业部长James Moore不愿对联想有意收购黑莓置评。

**联想有意收购**

总部位于安大略省滑铁卢的黑莓在推出第一款呼机时实际上就发明了移动电邮，但最近几年该公司迅速丢失市场份额。

最新公布的业绩突显出，被公司寄予厚望的新产品销售令人失望。本来黑莓希望新产品的推出能从苹果(AAPL.O)的iPhone和许多搭载谷歌安卓系统的移动设备手中夺回一些市场份额。

联想高管不止在一个场合中表现出对全部或部分收购黑莓的兴趣，因这将有助于提升联想自己的智能手机业务。

在今年稍早的世界经济论坛上，联想首席财务官(CFO)黄伟明在接受彭博采访时表示，该公司将考虑收购黑莓。

当时联想对这番讲话给予淡化处理，称这只是黄伟明在全面阐述联想的并购策略。

联想发言人拒绝评论有关其收购意向重现的消息。黑莓表示，公司正在仔细评估其它选项，在批准交易或结束评估之前不打算进一步披露进展。

华尔街日报称，联想目前有意整体收购黑莓，包括状况不佳的硬件部门，以及侧重安全的服务部门以及一批难以估值的专利。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/郑茵 审校 张涛/李春喜)

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