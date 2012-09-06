联想以1.48亿美元收购巴西最大电子厂商

* 交易基本价格定为1.48亿美元,还可能做出调整

* CCE为巴西最大的消费电子生产商

* 收购将使联想在巴西的PC市场份额翻倍

路透圣保罗/香港9月5日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团(0992.HK)周三同意收购巴西电子厂商CCE,联想认为巴西的消费市场很有潜力,能助其提振正在放缓的获利增长.

在提交给证券监管机构的文件中宣布的这项交易,基本价格定为3亿巴西雷亚尔(1.48亿美元),还有做出调整的可能.付款方式包括股票和现金,可能还包括另外4亿雷亚尔,这将根据截止於2016年12月的未来四年企业运营指标而定.

"甚至在目前相对动荡的市场环境中,巴西的(PC)增长率仍然很乐观,"联想财务长黄伟明(Wong Wai Ming)在专访中告诉路透."如果我们要选择高速增长的大型市场,显然巴西是一个考虑对象."

CCE是巴西国内最大的电子产品生产商,产品包括PC、DVD播放器和音响等.联想收购CCE,可以使其在巴西PC市场份额增长近一倍.巴西为全球第六大经济体.

该交易还将为联想在巴西的产品线增加手机和电视.联想最近在巴西宣布,计划耗资3,000万美元建设一座工厂,帮助公司在目前企业业务的重点之外进行扩张.

"为了在巴西赢得长久的胜利,你必须实现生产本地化."黄伟明称,并指出此次收购将帮助联想在巴西PC市场从第七名跃至第三."收编CCE之後,肯定会适应良好."

此次交易凸显出巴西和中国这两个新兴大国之间不断成长,但仍不平衡的贸易联系.虽然巴西在过去10年中得益於中国对铁矿石和大豆等原材料的巨大需求,但进口自中国的产品令巴西的工业受创.

而是次交易正值巴西一度欣欣向荣的经济失去成长动力之时.联想预计交易将在2013年第一季完成.

在联想扩大巴西业务之前,已有中国电子厂商在巴西开辟业务,其中富士康(2354.TW)已在当地工厂生产笔记本电脑和平板电脑,还计划开始生产液晶显示器(LCD).(完)

--编译 李春喜/徐文焰;审校 张涛/张荻

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