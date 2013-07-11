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中国财经 | 2013年 7月 11日 星期四 14:22 BJT

联想暂不打算发行债券--财务长

路透新加坡7月11日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)的财务长黄伟明表示，由于全球市场震荡且公司拥有充足资金，近期内不打算发行债券。

过去几年联想都在通过收购来巩固其市场地位，6月时该公司在香港、新加坡和伦敦进行了路演，令人预期该公司将很快向市场首次发行以美元计价债券。

“大概在几周之前，债市基本陷入混乱，”财务长黄伟明接受路透电话访问时表示。

“所以我们仍在观察市场，因此当市场变得稳定时，我们将决定如何处理发债计划。显然短期内我们并不急需资金。”(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)

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