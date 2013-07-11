联想暂不打算发行债券--财务长

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透新加坡7月11日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)的财务长黄伟明表示，由于全球市场震荡且公司拥有充足资金，近期内不打算发行债券。
过去几年联想都在通过收购来巩固其市场地位，6月时该公司在香港、新加坡和伦敦进行了路演，令人预期该公司将很快向市场首次发行以美元计价债券。
“大概在几周之前，债市基本陷入混乱，”财务长黄伟明接受路透电话访问时表示。
“所以我们仍在观察市场，因此当市场变得稳定时，我们将决定如何处理发债计划。显然短期内我们并不急需资金。”(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。