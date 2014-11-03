联想控股战略投资P2P机构翼龙

路透上海11月3日 - 中国大型综合企业联想控股周一宣布，战略投资一家P2P(peer to peer)机构--北京同城翼龙网络有限公司（翼龙贷），以丰富联想控股在金融服务和互联网领域的布局。这将为联想控股明年赴港上市计划增添一些亮点。

近期，中国P2P网络借贷业务的投资方，已由风险投资扩展至传统产业和金融资本。例如上月香港新鸿基有限公司(0086.HK)入股点融网，后者是由美国最大P2P平台Lending Club的共同创始人之一的苏海德与中国合伙人郭宇航去年一起创建的。

联想控股新闻稿称，此次联想控股进军P2P领域，既是在互联网领域的一次重要尝试，同时也进一步丰富了公司在金融服务领域的业务布局。选择与翼龙贷进行战略合作，还将与联想控股的现有业务，例如现代农业形成良好的协同效应。

新闻稿未宣布此次投资翼龙贷的具体财务细节。有国内媒体报导透露，联想控股投资额约为数亿美元。。

翼龙贷成立于2007年，是中国最早的P2P网络借贷平台。作为一家以“三农”为特色的P2P企业，翼龙贷的主要产品是农户的个人信用贷款，业务已下沉到基层村镇，帮助解决农民在种植、养殖、经营等方面的资金需求。

联想控股是全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)的母公司，其业务覆盖IT、房地产、消费及现代服务、现代农业及化工新材料五大板块。而金融服务是消费及现代服务业务的重要分支，其已投资汉口银行、正奇安徽金融控股公司、拉卡拉等多家企业。

联想控股此前宣布，计划于2015年在香港整体上市，而其核心业务分拆上市已提前启动，其控股的神州租车(0699.HK)9月在港挂牌。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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