联想预计收购IBM服务器和摩托罗拉移动交易三季度完成--报载

路透北京4月23日 - 全球最大个人电脑制造商--中国联想集团(0992.HK)表示，预计收购IBMX86服务器和摩托罗拉移动业务两项交易将在今年三季度完成；2014财年智能手机要冲击8,000万台销量目标。

中国证券报周三报导引述联想集团CEO杨元庆在集团2014财年誓师大会上并称，2014财年联想集团业务目标并包括在全球PC领域，继续保持第一，市场份额要突破20%，利润率提高1个百分点。

整个财年平板电脑实现2,000万台销售；茄子快传和乐商店的用户突破3个亿；企业级业务要打造成一个高达50亿元规模、利润率远远超过PC的一项支柱业务。

数据显示，联想集团去年PC实现销量5,500万台，位居全球第一；PC和平板电脑销量之和接近6,500万台，位居全球第二；PC、平板电脑及智能手机销量之和为1.15亿台，同比增长37%，位居全球第三。

联想集团今年1月份宣布收购IBM X86服务器和摩托罗拉移动业务，这不仅成为2005年收购IBMPC业务之后公司经营的一次最大扩张之举。对于这两项收购，杨元庆表示，集团内部正在推进两个并购项目获得层层审批，并购之后，将有超过10,000名的新员工加入联想。

联想集团(0992.HK)周二收报8.97港元，过去一个月累计上涨约7%。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。