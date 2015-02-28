联想宣布提供免费安全服务并减少电脑预装软件

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透2月27日 - 联想集团(0992.HK)周五称，将向预装了Superfish软件的笔记本电脑用户提供为期六个月的英特尔McAfee LiveSafe服务，同时在新电脑中“大幅度”减少预装软件的数量。
安装Superfish令计算机容易遭受网络攻击，联想上周建议用户卸载这款软件。
安全专家和美国国土安全部建议卸载Superfish软件，因其令用户易受所谓的SSL欺骗技术攻击。黑客通过SSL欺骗技术，可远程读取加密的网络通讯，窃取认证信息，并进行其他攻击。
联想称，预装程序将包括微软(MSFT.O)的Windows操作系统、安全产品，以及支持3D摄像头等独特硬件运行的“必要”的联想应用和程序。
联想在声明中称，这应该可以消除业内所称的“广告软件”和“膨胀软件”。
Superfish公司首席执行官Adi Pinhas上周在一份声明中称，Superfish软件帮助用户基于浏览的产品图片获取更相关的搜索结果。
他称，总部位于以色列的Komodia公司在设计该应用时“无意中”埋下了该隐患。
Komodia拒绝置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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