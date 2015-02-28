联想宣布提供免费安全服务并减少电脑预装软件

路透2月27日 - 联想集团(0992.HK)周五称，将向预装了Superfish软件的笔记本电脑用户提供为期六个月的英特尔McAfee LiveSafe服务，同时在新电脑中“大幅度”减少预装软件的数量。

安装Superfish令计算机容易遭受网络攻击，联想上周建议用户卸载这款软件。

安全专家和美国国土安全部建议卸载Superfish软件，因其令用户易受所谓的SSL欺骗技术攻击。黑客通过SSL欺骗技术，可远程读取加密的网络通讯，窃取认证信息，并进行其他攻击。

联想称，预装程序将包括微软(MSFT.O)的Windows操作系统、安全产品，以及支持3D摄像头等独特硬件运行的“必要”的联想应用和程序。

联想在声明中称，这应该可以消除业内所称的“广告软件”和“膨胀软件”。

Superfish公司首席执行官Adi Pinhas上周在一份声明中称，Superfish软件帮助用户基于浏览的产品图片获取更相关的搜索结果。

他称，总部位于以色列的Komodia公司在设计该应用时“无意中”埋下了该隐患。

Komodia拒绝置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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