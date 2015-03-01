香港个股：联想宣布提供免费安全服务并减少电脑预装软件

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月27日 - 联想集团 周五称，将向预装了Superfish软件的笔记本电脑用户提供为期六个月的英特尔McAfee LiveSafe服务，同时在新电脑中“大幅度”减少预装软件的数量。
安装Superfish令计算机容易遭受网络攻击，联想上周建议用户卸载这款软件。
安全专家和美国国土安全部建议卸载Superfish软件，因其令用户易受所谓的SSL欺骗技术攻击。黑客通过SSL欺骗技术，可远程读取加密的网络通讯，窃取认证信息，并进行其他攻击。
联想称，预装程序将包括微软 的Windows操作系统、安全产品，以及支持3D摄像头等独特硬件运行的“必要”的联想应用和程序。
联想在声明中称，这应该可以消除业内所称的“广告软件”和“膨胀软件”。
Superfish公司首席执行官Adi Pinhas上周在一份声明中称，Superfish软件帮助用户基于浏览的产品图片获取更相关的搜索结果。
他称，总部位于以色列的Komodia公司在设计该应用时“无意中”埋下了该隐患。
Komodia拒绝置评。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率