联想无需为收购摩托罗拉移动在债市融资--CFO

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京1月30日 -中国联想集团(0992.HK)的首席财务官黄伟明称，为收购谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动，公司没有在债市融资的紧迫需求。
黄伟明还在媒体简布会上称，去年公司手握30亿美元资金，而收购摩托罗拉移动和IBM低端服务器的资本支出总计约为28亿美元。
联想集团周三表示，同意以29.1亿美元买下谷歌 GOOG.O旗下的摩托罗拉手机业务，这是中国企业在科技领域的最大一笔收购交易。联想通过这种方式，杀入竞争白热化的美国手机市场，目前苹果在该市场占有优势。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。