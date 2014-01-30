联想无需为收购摩托罗拉移动在债市融资--CFO

路透北京1月30日 -中国联想集团(0992.HK)的首席财务官黄伟明称，为收购谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动，公司没有在债市融资的紧迫需求。

黄伟明还在媒体简布会上称，去年公司手握30亿美元资金，而收购摩托罗拉移动和IBM低端服务器的资本支出总计约为28亿美元。

联想集团周三表示，同意以29.1亿美元买下谷歌 GOOG.O旗下的摩托罗拉手机业务，这是中国企业在科技领域的最大一笔收购交易。联想通过这种方式，杀入竞争白热化的美国手机市场，目前苹果在该市场占有优势。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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