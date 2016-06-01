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国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 07:28 BJT

谷歌母公司寻求出售联想股票 筹资至多2.21亿美元--IFR

路透香港6月1日 - 根据IFR周三看到的交易条款清单，谷歌母公司(GOOGL.O)寻求通过出售中国个人电脑(PC)制造商联想(0992.HK)股票，筹资2.18-2.21亿美元。

谷歌母公司以每股4.56-4.62港元出售所持3.71亿股联想股份，较联想最新报价最多折价4%。

摩根士丹利(MS.N)是独家簿记行。

未能立即联系到谷歌和联想发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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