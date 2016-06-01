谷歌母公司寻求出售联想股票 筹资至多2.21亿美元--IFR

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透香港6月1日 - 根据IFR周三看到的交易条款清单，谷歌母公司(GOOGL.O)寻求通过出售中国个人电脑(PC)制造商联想(0992.HK)股票，筹资2.18-2.21亿美元。
谷歌母公司以每股4.56-4.62港元出售所持3.71亿股联想股份，较联想最新报价最多折价4%。
摩根士丹利(MS.N)是独家簿记行。
未能立即联系到谷歌和联想发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。