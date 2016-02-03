联想集团财年第三季净利同比升19% 首三季业绩仍亏损

路透香港2月3日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周三公布，2015/16年度第三季录得净利同比升19%，但首三季业绩仍然亏损，受累业务重组支出。

公告显示，联想集团截至2015年12月底止三个月净利3亿美元，上年同期为2.53亿美元，优于汤森路透SmartEstimates预估的2.377亿美元。

不过，联想集团第三季度业绩改善不足以弥补此前的亏损，公司去年4-12月的首三季累计亏损3.08亿美元，2014年同期为净利7.29亿美元。

公布业绩后，联想集团午盘股价跌幅扩大至最多逾11%。接近收盘时间，跌幅逾一成。

于本财年第三季度，联想集团的综合收入同比下跌8%，主要受汇率波动影响和个人电脑需求放缓所致，拖累毛利率下降一成，毛利率同比跌0.3个百分点至14.6%。

为应对全球个人电脑市场萎缩局面，联想2014年做出两笔数以十亿美元计的收购--谷歌(GOOGL.O)的摩托罗拉手机分支以及IBM(IBM.N)的低端伺服器业务。于第三季度，联想集团表示，按计划切实执行业务重组行动，因此减省费用共3.46亿美元。公司并按计划实现减省目标，包括在下半财年减省费用6.5亿美元和年化减省约13.5亿美元。

展望未来，联想集团表示，尽管目前的市场环境充满挑战，但公司在各个业务中推行高效的架构和具竞争力的成本结构，并配合切实的执行，使其处于有利位置以维持具持续性的增长，并有信心继续在个人电脑方面逐渐实现盈利性增长。移动业务方面，公司将加快中国以外新兴市场的增长，及以新的创新产品攻占发展成熟市场。（完）

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