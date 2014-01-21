联想重启收购IBM服务器业务谈判--消息

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/香港1月20日 -知情人士对路透称，中国联想集团(0992.HK)已经重启收购国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)低端服务器业务的谈判。
此前有消息人士表示，去年两家公司讨论过收购服务器业务的事宜，但因价格未谈拢而没有达成交易。当时有媒体报导，IBM希望能以40-60亿美元出售这块业务，而联想只愿意给出25亿美元的收购价。
联想周二称，公司在就一项收购进行初步谈判。但拒绝透露卖家名称，不过联想表示，将就有关其可能收购一项服务器业务的报导发布声明。
联想还补充称，公司没有达成任何明确协议，尚未同意接受任何实质条款。
IBM发言人周一表示，公司不会对此发表评论。
另有媒体报导，戴尔或许也是潜在买家之一。戴尔北京分公司的发言人拒绝对此置评。
若达成出售IBM-x86服务器部门的交易，将符合联想有意将公司重塑为移动设备和数据储存服务器领域生力军的布局，也符合IBM将业务重心从硬件转至软件和服务的战略。
联想股价周二在香港股市上涨3.7%至10.57港元。港股恒生指数.HSI为上涨0.5%。
IBM将于周二晚间公布第四季业绩。(完)
(编译 田建华; 审校 白云)
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