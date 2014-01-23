联想收购IBM低阶服务器业务已接近达成协议--消息

汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透1月22日 - 据两名知情人士表示，联想集团(0992.HK)已接近就收购IBM(IBM.N)低阶服务器业务达成协议。
其中一名人士称，若敲定所有细节，最快可能在周四达成协议。
尽管无法确定确切的价格，但消息人士指出，联想预计支付不到25亿美元的金额。
华尔街日报援引消息人士率先报导了关于敲定这项交易时点的消息。
路透周二报导称，联想已与IBM就收购x86服务器业务重新启动协商，去年曾因价格谈不拢而未能达成协议。
联想周一表示，正与第三方就可能的收购案进行协商，但尚未敲定实质条款。
近期亦有报导称，富士通(6702.T)和戴尔(Dell Inc.)也可能有意收购IBM这项服务器业务。(完)
(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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