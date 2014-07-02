联想预期收购IBM服务器和摩托罗拉移动交易年底前完成

路透香港7月2日 - 中国联想集团(0992.HK)执行长杨元庆周三表示，该公司收购IBM(IBM.N)低阶服务器部门以及谷歌(GOOGL.O)旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)业务的交易，应会在年底前完成。

华尔街日报上周报导称，总值23亿美元的IBM交易陷入停滞状态，美国政府正在调查国家安全相关问题。

这项交易在1月公布。而联想在将近十年前以17.5亿美元收购IBM亏损的ThinkPad业务，当时也面临了调查。

杨元庆是在联想年度会议上发表上述谈话的。(完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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