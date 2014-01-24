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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 24日 星期五 15:25 BJT

联想斥资23亿美元购IBM服务器业务 为中国科技企业最大收购

全球最大个人电脑制造商--联想集团周四公布，将斥资23亿美元收购IBM的低端X86服务器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。联想集团的声明称，收购代价中九成为现金，其余一成将向IBM发行1.82亿股新股支付，相当于已发行股本约1.75%。路透
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