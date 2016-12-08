联想控股成为万福生科实际控制人 未来不排除注入资产

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月8日 - 中国创业板上市公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司(300268.SZ)周四公告称，原控股股东桃源湘晖授权佳沃集团为其所持26.57%公司股份的唯一、排他代理人，公司实际控制人将变更为联想控股(3396.HK)。
公司还将择机召开临时股东大会，审议解除原实际控制人股份限售承诺的事宜；议案通过后，佳沃集团将与桃源湘晖商议转让上市公司股权。
证券时报报导称，按照中国证监会的规定，创业板公司不得进行借壳上市，不过联想控股通过为委托代理、限售解禁和股权转让方式绕开了这一限制。
联想控股直接并间接通过联想控股(天津)持有佳沃集团100%的股权。佳沃集团业务主要涉及水果全产业链及大规模的海外水果投资，及茶叶、葡萄酒等领域。
佳沃集团表示，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，在未来12个月内不排除向无关联第三方购买资产注入万福生科，保证注入的资产属于大农业领域范畴，保证不构成借壳上市。
此外，佳沃股份称，不排除在未来12个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项；不排除未来12个月内继续增持上市公司股份的可能。
万福生科自11月8日下午开市起停牌，停牌前收报23.51元人民币；公司股票将自今日起复牌。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。