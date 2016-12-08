联想控股成为万福生科实际控制人 未来不排除注入资产

路透上海12月8日 - 中国创业板上市公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司(300268.SZ)周四公告称，原控股股东桃源湘晖授权佳沃集团为其所持26.57%公司股份的唯一、排他代理人，公司实际控制人将变更为联想控股(3396.HK)。

公司还将择机召开临时股东大会，审议解除原实际控制人股份限售承诺的事宜；议案通过后，佳沃集团将与桃源湘晖商议转让上市公司股权。

证券时报报导称，按照中国证监会的规定，创业板公司不得进行借壳上市，不过联想控股通过为委托代理、限售解禁和股权转让方式绕开了这一限制。

联想控股直接并间接通过联想控股(天津)持有佳沃集团100%的股权。佳沃集团业务主要涉及水果全产业链及大规模的海外水果投资，及茶叶、葡萄酒等领域。

佳沃集团表示，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，在未来12个月内不排除向无关联第三方购买资产注入万福生科，保证注入的资产属于大农业领域范畴，保证不构成借壳上市。

此外，佳沃股份称，不排除在未来12个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重组事项；不排除未来12个月内继续增持上市公司股份的可能。

万福生科自11月8日下午开市起停牌，停牌前收报23.51元人民币；公司股票将自今日起复牌。(完)

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