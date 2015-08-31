联想控股宣布战略投资移动营销平台时趣 金额5,850万美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月31日 - 中国最大的多元化投资集团之一--联想控股(3396.HK)周一称，以5,850万美元战略投资时趣Social Touch，作为公司在“互联网+”环境下布局移动营销行业的重要信号。
联想控股在一份声明中称，“此次投资将对时趣整合上下游资源，领跑大数据移动营销，成为中国最大的移动营销综合服务平台提供更强助力。”
时趣成立于2011年，是移动社交时代企业数字营销解决方案提供商，目前拥有四大业务组合，分别是营销策略和执行服务、移动原生广告采购和投放服务、企业移动营销管理软件和实施服务、企业移动营销数据管理和数据分析服务。
时趣CEO张锐表示，“本次获得联想控股战略投资，将会进一步加强时趣在国内移动营销领域的领先和优势地位。未来，时趣会继续加大在产品创新、谘询服务、技术研发、移动广告等方面的投入，帮助更多的企业在‘互联网+’时代，重新构建和消费者的关系，实现业务的移动互联网转型。”
声明指出，时趣客户主要分为两类，一类是传统企业的移动社交转型，代表客户涉及快消、线下零售、电子产品、金融服务等品牌，另一类是数字化的创新企业，代表客户是一些互联网应用、电子商务平台、在线服务等类型的企业。
在投资时趣之前，联想控股已先后投资了中国领先的综合性互联网金融服务平台“拉卡拉”、专注于三农的互联网金融服务商“翼龙贷”、中国首家农业互联网高科技综合服务商“云农场”、行业内最大的一站式互联网医疗服务平台之一“世纪闻康”等企业。
与此同时，联想控股旗下专事天使投资的联想之星、专事风险投资的君联资本早已开始对初创型、成长期的互联网企业进行了较为广泛的投入。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。